Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Kumsalda drift az kalsın faciaya neden oluyordu: Aracın camından denize fırladı
03 Nisan 2024 10:21 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:35

Kumsalda drift az kalsın faciaya neden oluyordu: Aracın camından denize fırladı

Kuveyt'teki Abu Hasaniya Halk Plajı'nda aracıyla drift atmak isteye bir kişi korkunç bir kazadan çok ucuz kurtuldu. Araba defalarca takla attı o esnada aracın camından fırladı ve denize düştü. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri

Kuveyt şehri yakınlarında bulunan Abu Hasaniya Halk Plajı'nda akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Kumsalda, 4x4 aracıyla zikzaklar çizerek ilerleyen bir araç sürücüsü, bir anda kontrolü kaybetti. Araç defalarca takla atarak suya doğru ilerlerken, sürücü aracın camından dışarı fırladı ve metrelerce yüksekten denize düştü. 

Kumsalda drift az kalsın faciaya neden oluyordu: Aracın camından denize fırladı - 1. Resim

KAZAYI UCUZ ATLATTI

34 yaşındaki sürücü, denizden topallayarak çıktı ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattı. O anlara tanık olanlar da yardım için koştu.

Aracı sudan çıkarmak için itfaiye ekibi çağrıldı. Mübarek El Kebir Valiliği yetkilileri araca el koydu. 

Kumsalda drift az kalsın faciaya neden oluyordu: Aracın camından denize fırladı - 2. Resim

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada yayılan kaza görüntülerinin ardından insanlar bu pervasız harekete sinirlendi ve öfke kustu:

"Emniyet kemeri takılı değildi, bu bir çocuğa oyuncak olarak bıçak vermek gibi."

''Ne tür bir aptal sahilde araba kullanır?''

Kumsalda drift az kalsın faciaya neden oluyordu: Aracın camından denize fırladı - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...