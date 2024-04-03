Kumsalda drift az kalsın faciaya neden oluyordu: Aracın camından denize fırladı
Kuveyt'teki Abu Hasaniya Halk Plajı'nda aracıyla drift atmak isteye bir kişi korkunç bir kazadan çok ucuz kurtuldu. Araba defalarca takla attı o esnada aracın camından fırladı ve denize düştü.
Kuveyt şehri yakınlarında bulunan Abu Hasaniya Halk Plajı'nda akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Kumsalda, 4x4 aracıyla zikzaklar çizerek ilerleyen bir araç sürücüsü, bir anda kontrolü kaybetti. Araç defalarca takla atarak suya doğru ilerlerken, sürücü aracın camından dışarı fırladı ve metrelerce yüksekten denize düştü.
KAZAYI UCUZ ATLATTI
34 yaşındaki sürücü, denizden topallayarak çıktı ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattı. O anlara tanık olanlar da yardım için koştu.
Aracı sudan çıkarmak için itfaiye ekibi çağrıldı. Mübarek El Kebir Valiliği yetkilileri araca el koydu.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ
Sosyal medyada yayılan kaza görüntülerinin ardından insanlar bu pervasız harekete sinirlendi ve öfke kustu:
"Emniyet kemeri takılı değildi, bu bir çocuğa oyuncak olarak bıçak vermek gibi."
''Ne tür bir aptal sahilde araba kullanır?''