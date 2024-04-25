Küresel tehdit: Yeni virüs çikolata üretimine ket vurdu fiyatları da artıracak

25 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:57

Batı Afrika'daki kakao ağaçlarını, tüylü bir böcek olan unlubitler sardı. Ekolojik açıdan dünyadaki 'en yıkıcı virüs' olarak tanımlanan böcek, dünyanın en büyük ikinci çikolata üreticisi Gana'da 50 bin hektarlık kakao tarım arazisinin yok olmasına neden oldu.

Sıcak iklimlerde görülen virüs, kakao ağaçlarının yapraklarını, tomurcuklarını ve çiçeklerini yiyen, et böceği adı verilen küçük böcekler tarafından yayıldı.

YÜZ MİLYONLARCA KAKAO AĞACI YOK OLDU

Dünyadaki tüm çikolataların yarısını üreten Fildişi Sahili ve Gana'da milyonlarca kakao ağacı yok oldu. Gana'da 254 milyondan fazla ağaç kaybedildi, Fildişi Sahili'nde ise kakao mahsulünün de yaklaşık yüzde 20'si enfekte oldu.

''KÜRESEL ÇİKOLATA ARZINA GERÇEK BİR TEHDİT''

Arlington'daki Teksas Üniversitesi'nden matematik profesörü Benito Chen-Charpentier, "Bu virüs küresel çikolata arzına gerçek bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Çiftçiler birbirinden uzak ağaçlar dikerek unlubitlerin bir ağaçtan diğerine atlayıp virüsü yaymasını önleyebileceklerini umduklarını belirtti.