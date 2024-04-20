Kuzey Kore yeni silahını fırlattı! Süper büyük başlık ile geliyor

20 Nisan 2024 09:28 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 09:29

Dünyada artan gerilimler ve çatışmalar sonrası birçok ülke savunmasına yatırım yapmayı sürdürüyor. Savunma ile hava kuvvetlerinin yanı sıra akıllı mühimmat-füze üretimi hız kazandı. Orta Doğu’daki savaşlarda kriz yaşayan ülkelerin en önemli savaş silahı füzeler oldu. Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi İran-İsrail arasındaki gerilimde de füzeler konuştu.

ABD ile burun buruna olan, sık sık balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore yeni mühimmatının testini yaptı.

YENİ SİLAHI FIRLATTILAR

Kuzey Kore Füze İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Hwasal-1 Ra-3” stratejik seyir füzesi için tasarlanan süper büyük savaş başlığı ile “Pyoljji-1-2” adlı yeni tip uçaksavar füzesinin dün Doğu Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiği duyuruldu. Her iki testin de silah geliştirme çalışmalarının rutin bir parçası olduğu ve bölgesel güvenlik durumuyla bir ilgisinin olmadığı aktarıldı.

ŞUBAT AYINDA BENZER BİR DENEME YAPILMIŞTI

Kuzey Kore Füze İdaresi, Şubat ayı başında süper büyük savaş başlığı taşıyan bir seyir füzesi ile yeni tip bir uçaksavar füzesinin test edildiğini açıklamıştı. Yapılan denemelerin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde bir etkisinin olmadığı ifade edilmişti.

Kuzey Kore'nin son füze testi, ülkenin bu yılki 6. seyir füzesi denemesi olarak kayıtlara geçti.