Lahey sonrası için tarihi senaryo: Türk jetleri Gazze'de uçabilir

22 Şubat 2024 06:49 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 07:34

Gazze'de 7 Ekim 20023 tarihinden bu yana modern tarihte eşi benzeri görülmemiş insanlık suçlarına imza atan İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) hesap vermeye devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentinde kurulan mahkemede aralarında Türkiye'nin de olduğu şikayetçi 52 ülke, Tel Aviv yönetiminin imzasıyla dünyanın gözü önünde işlenen soykırım suçunun cezalandırılmasını bekliyor.

Peki, Lahey'den çıkacak sonuç neden önemli?

"BİRLEMİŞ MİLLETLER BİLE SAF DIŞI KALIR!"

Batı dünyasını yakından tanıyan kriptoloji uzmanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç'a göre bağımsız mahkemeden çıkacak karar, sadece Filistin ve İsrail için değil dünya tarihinin akışı açısından da büyük önem arz ediyor.

Türkiye gazetesine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Koç, “Lahey’de mahkeme eğer ‘İsrail soykırım (genocide) uyguluyor’ derse, bu karar, tarihin kırılma noktası olur. Tüm dünyayı sarsan gerilim düşer ve Akdeniz, Kızıldeniz, Orta Doğu başta olmak üzere bölge ve dünya rahat nefes alır” ifadelerini kullandı.

İsrail'i kollayan ABD ve diğer güçlerin Lahey’den çıkacak muhtemel aleyhte karara direnmeyeceğini vurgulayan Koç, “O mahkeme 75 milyon insanın kanı üzerine kuruldu. Şayet bu vahşete ‘soykırım’ derse tüm direnç kırılır. Birleşmiş Milletler (BM) bile saf dışı kalır" dedi.

"SCHOLZ İKTİDARINI KAYBEDER"

Bu yöndeki bir kararın olası sonuçlarını detaylandıran Koç, "Kararın ilk yansıması, Refah’taki tehdit ortadan kalkması olur. Ardından Gazze işgalden arındırılır ve imar dönemi başlar. Bu durum dalga dalga Orta Doğu geneline yansır. Akdeniz, Kızıldeniz, Süveyş, Basra dâhil enerji nakil hatları normale döner. Aynı zamanda İslam dünyası ile birlikte Batılı ülke kamuoyunda biriken öfke de biter” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç’a göre Amerikan yönetimi ile birlikte Almanya, Lahey’den en çok etkilenecek ülke. Prof Koç “Olaf Scholz iktidarını kaybeder. Bu noktada Kuzey Avrupa’nın durumu belirleyici. Siyasi ve iktisadi açıdan birçok ülke sarsılır. İsrail ise tüm meşruiyeti sorgulanan bir ülke durumuna düşer. Tarih boyu silemeyecekleri soykırım suçu tescillenir” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN SENARYOYU GÖRÜYOR"

Lahey'den İsrail aleyhine çıkacak olası kararı Türkiye perspektifinden de ele alan Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi mücadele dönemi boyunca çok ağır bedeller ödedi. Filistin konusunda da çok önemli bir misyonu var. Bu noktada Mısır’la ilişkilerin normalleşmesi hayati önem taşıyor. Gazze’ye insani yardımın ötesinde askerî destek vermemizin önü açılır. Hatta Türk askerini Gazze’de görebiliriz. Türk jetleri o sahada uçabilir. Erdoğan yönetimi Gazze sonrası senaryoyu görüyor; biliyor. Adımlarını da buna göre atıyor. Tüm bunların anahtarı mahkemeden çıkacak ‘genocide’ kararıdır.”