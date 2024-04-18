Latin Amerika ülkelerinde Hizbullah krizi: 'Protesto notası' yolda

18 Nisan 2024 10:25 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:26

Bolivya hükümetinden yapılan açıklamada, Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich'in, Bolivya topraklarında Hizbullah'ın varlığının bulunduğu iddialarına izahat getirmesi için Arjantin'in La Paz diplomatik temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı bildirildi.

Bullrich'in ifadelerinin "yanlış ve pervasız" olduğu belirtilen açıklamada, "Bolivya'nın sınırlarında terör, güvensizlik ve endişe yayan insanların korunduğu suçlamalarını kesinlikle reddediyoruz. Bu suçlamaların bir dayanağı olmadığı gibi delil ve belgeden de yoksundur." ifadesine yer verildi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de Bullrich'in açıklamalarına tepki göstererek, Javier Milei hükümetine "protesto notası" göndereceklerini bildirdi.

Şili'de Hizbullah'ın varlığının bulunduğuna dair Bullrich'in elinde belge varsa kendileriyle paylaşmasını talep eden Boric, "Somut deliller varsa Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla adli makamlara iletsin. Ülkemize saygı gösterilsin. Şili, ne içeride ne de dışarıda herhangi bir terör grubunu desteklemiyor." dedi.

BULLRİCH'İN İDDİASI

Arjantin Güvenlik Bakanı Bullrich, 16 Nisan'da La Nacion internet sitesine yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından "en hassas yerlerde" maksimum güvenlik seviyesini yükselttiklerini duyurmuştu.

Bolivya'nın İran ile yaptığı mutabakat anlaşmasını hatırlatan Bullrich, "Bolivya, 700 İranlının ülkede ticari faaliyet göstermesine izin verdi. Bunlar, İran devrimine yönelik kurslar veriyor." diye konuşmuştu.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Bullrich'in Bolivya'daki İranlılarla ilgili sözlerinin Hizbullah militanı yetiştiriliyor gibi algılanması nedeniyle Bolivya tarafının tepki gösterdiği belirtilmişti.

Bullrich, "Hizbullah, son zamanlarda Iquique'de (Şili'nin liman kenti), Arjantin, Brezilya ve Paraguay arasındaki üçlü sınırda tespit edildi. Geçen yıl Sao Paulo kentinde 2 Hizbullahçı ve birkaç hafta önce de Peru'da varlıkları tespit edildi. İran'ın müttefiki Venezuela'da da var, yani kısacası hassas bir durumdayız." ifadelerini kullanmıştı.