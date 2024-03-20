Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Londra tren istasyonlarının panolarında Hazreti Muhammed'in hadisi paylaşıldı
20 Mart 2024 16:28 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:37

Londra tren istasyonlarının panolarında Hazreti Muhammed'in hadisi paylaşıldı

İngiltere'den Müslümanlara Ramazan jesti geldi. Londra'nın merkez tren istasyonundaki panolarda Hazreti Muhammed'in hadisinin sözleri yer aldı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Londra tren istasyonlarının panolarında Hazreti Muhammed&#039;in hadisi paylaşıldı

Ramazan ayının gelişiyle beraber dünyanın dört bir yanında oruç ibadetini gerçekleştiren Müslümanlara İngiltere'den jest geldi. Londra'nın merkez tren istasyonundaki panolarda Hazreti Muhammed'in hadisine dair sözler yer aldı. Bu özel ayda 'Günün Hadisi' başlığı altında, şu sözlere yer verildi:

"Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ademoğullarının hepsi günahkârdır, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, çok tövbe edenlerdir." 

Londra tren istasyonlarının panolarında Hazreti Muhammed'in hadisi paylaşıldı - 1. Resim

Birçok kişi yapılanı anlamlı bulduğunu dile getirdi. 

Londra tren istasyonlarının panolarında Hazreti Muhammed'in hadisi paylaşıldı - 2. Resim

İstasyon yetkilileri ise, "Meslektaşlarımızın ve yolcularımızın inançlarını işaretlemek için Paskalya , Noel , Fısıh ve Diwali gibi diğer dinlerin özel günlerini de aynı şekilde kutluyoruz." açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...