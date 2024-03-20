Londra tren istasyonlarının panolarında Hazreti Muhammed'in hadisi paylaşıldı

20 Mart 2024 16:28 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:37

Avrupa ülkesinden bir ilk! Şehrin en büyük caddesine Ramazan ışıklandırması koyuldu

Avrupa ülkesinden bir ilk! Şehrin en büyük caddesine Ramazan ışıklandırması koyuldu

Ramazan ayının gelişiyle beraber dünyanın dört bir yanında oruç ibadetini gerçekleştiren Müslümanlara İngiltere'den jest geldi. Londra'nın merkez tren istasyonundaki panolarda Hazreti Muhammed'in hadisine dair sözler yer aldı. Bu özel ayda 'Günün Hadisi' başlığı altında, şu sözlere yer verildi:

"Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ademoğullarının hepsi günahkârdır, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, çok tövbe edenlerdir."

Birçok kişi yapılanı anlamlı bulduğunu dile getirdi.

İstasyon yetkilileri ise, "Meslektaşlarımızın ve yolcularımızın inançlarını işaretlemek için Paskalya , Noel , Fısıh ve Diwali gibi diğer dinlerin özel günlerini de aynı şekilde kutluyoruz." açıklamasında bulundu.