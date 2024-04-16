Lübnan'dan İsrail'e İHA saldırısı: Yaralılar var

16 Nisan 2024 17:06 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:06

İsrail askerleri Hizbullah'ın tuzağına düştü: Çok sayıda yaralı var

İsrail askerleri Hizbullah'ın tuzağına düştü: Çok sayıda yaralı var

İsrail ordu radyosunun haberine göre Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki Kiryat Şmona yerleşim birimi yakınındaki Beyt Helel'e İHA saldırısı düzenledi.

Kanal 14'ün haberinde Hizbullah'ın saldırısında 3 İsraillinin yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL ASKERLERİ ARASINDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'e ait Beyt Helel'de yer alan Demir Kubbe'nin 2 defa hedef alındığı, sistemi kullanan İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan düzenlenen İHA saldırısının incelendiği bildirildi.

İSRAİL SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACI HEDEF ALDI

Öte yandan Lübnan medyası, İsrail'in Sur kentine bağlı Ayn Baal beldesinde seyir halindeki bir aracı İHA'yla hedef aldığını aktardı.

Saldırı nedeniyle yaralıların olduğu ve olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.