Lübnan'ı ateşe verme planları yapan İsrail'den yeni tehdit

11 Ocak 2024 09:28 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:29

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'in ardından 'savaşın genişlemesi' ihtimali dünyada büyük bir endişeye neden olurken Tel Aviv'den gerilimi artıracak açıklama geldi. Son zamanlarda misilleme saldırılarıyla Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar artarken İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den yeni tehditler geldi.

İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarında başarılı olduğunu savunan Halevi, buradaki askerlere hitaben, "Nasıl ki Gazze'de girip yok edemediğiniz bir kilometre yoksa, aynı şekilde Lübnan'da girip yok edemeyeceğiniz dayanıklı bir bölge yok. Sizi gerekli yerlere yerleştireceğiz, siz de orada gereken neyse onu yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

İsrail, Lübnan sınırındaki güvenlik önlemlerini de artırıyor. Ülkenin kuzeyine gelişmiş füze ve hava araçlarını tespit için radarla donatılmış zeplin konuşlandıran İsrail'in bölgedeki askerlere daha fazla silah dağıtacağı öğrenilmişti.

''SAVAŞ DAHİL HER ŞEYE HAZIRIZ''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ocak'ta kuzey sınırında bir birliği ziyaretinde Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söylemişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'I ATEŞE VERME PLANI

Lübnan'ın güneyindeki sınırda, İsrail'den uzanan yanıcı madde pompalamak için kullanılan 5 hortum tespit edilmişti. Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile gerçekleştirilen sınır devriyesi sırasında, İsrail'den Lübnan'a doğru uzanan hortumlar bulunmuştu. Yanıcı madde pompalamada kullanılan hortumlardan 3'ünün Lübnan'ın güneyindeki Lebunne beldesi, 2'sinin de Ayta eş-Şaab beldesi yakınlarında tespit edildiği aktarılmıştı.

HORTUMLARI SÖKERKEN ATEŞ AÇTILAR

Lübnan ordusu ile UNIFIL askerlerinin hortumları sökmeye çalıştığı sırada İsrail tarafından ateş açıldığı ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ifade edilmişti.

Öte yandan İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda daha önce, 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri ölmüştü.