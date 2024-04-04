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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 12:11 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:29

Mavi ışıklı UFO herkesi tedirgin etti! Şehrin üzerinde adeta bir çizgi çizdi

ABD'de görülen mavi ışıklı bir UFO ortalığı karıştırdı. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken benzer bir nesnenin geçtiğimiz ay da görüldüğü ortaya çıktı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Mavi ışıklı UFO herkesi tedirgin etti! Şehrin üzerinde adeta bir çizgi çizdi

ABD'nin Arizona eyaletindeki çöl şehri Scottsdale'da görülen bir mavi ışıklı UFO herkesi tedirgin etti. Birdenbire ortaya çıkan ve şehrin üzerinde uçan nesneyi görenler telefonlarına sarıldı ve uçan mavi cismi fotoğraflamaya çalıştı. 

Mavi ışıklı UFO herkesi tedirgin etti! Şehrin üzerinde adeta bir çizgi çizdi - 1. Resim

''GÖKYÜZÜNDE ÇİZGİ ÇİZDİ''

Mavi ışıklı UFO'yu görenler, gökyüzünde kıvrımlar oluşturduğunu, dönüşler yaptığını söyledi:

"Bu bir nevi çizgi çizmeye benziyor."

"Şuna bakın, hareket ediyor, bu çok tuhaf."

Mavi ışıklı UFO herkesi tedirgin etti! Şehrin üzerinde adeta bir çizgi çizdi - 2. Resim

Görenler, drone olmadığını, nesnenin bir süre sonra iki farklı parçaya ayrıldığını söylediler. 

Mavi ışıklı UFO herkesi tedirgin etti! Şehrin üzerinde adeta bir çizgi çizdi - 3. Resim

BENZER BİR NESNE GEÇEN AY DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay ise Dr. Sebastian Voltmer gece gökyüzünde uçan bir nesneyi kaydetmişti. Voltmer, "Ay'ı çekerken, aniden görüntünün içinden hızla geçen parlak bir şey gördüm." demişti.

Voltmer, UFO'lara inanmayan biri olduğunu, ilk başta bunun bir uydu olduğunu fakat dünya yörüngesinin yanlış tarafında bulunduğunu ve hızının normal bir uyduya göre fazla olduğunu söylemişti. 

Growi.de'nin haberine göre, Uluslararası Meteor Örgütü de o sırada kayan yıldızlardan herhangi birinin kaydına sahip olmadıklarını doğruladı  .

Voltmer ayrıca mercekte uçan cisim gibi görünebilecek herhangi bir toz gördüğüne de düşünmüyor.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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