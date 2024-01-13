Meksika'da akılalmaz olay! Gizli bir çukurda çok sayıda ceset bulundu

13 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 09:14

Luis Maya kasabasında, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gizli bir çukurda 10 ceset tespit etti. Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, cesetlerinin kimliklerinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Merkezine götürüldüğü belirtildi.

Zacatecas Eyaleti Genel Sekreteri Rodrigo Reyes Mugüerza, açıklamasında, hali hazırda çok sayıda kayıp ihbarı aldıklarını, bulunan cesetlerin bu kişilere ait olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

ÇETELER ARASINDAKİ HESAPLAŞMA SEBEBİYET VERDİ

Olayın rakip çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Zacatecas Eyaleti, Meksika'da şiddet olayları ve cinayetlerin en yüksek olduğu yerlerden birisi olarak geçiyor.