Meksikalı insan kaçakçısı suçunu kabul etti: Göçmenleri ABD'ye geçirdiği yol pes dedirtti

22 Mart 2024 19:27 - Güncelleme : 22 Mart 2024 19:27

Meksikalı 20 yaşındaki genç, yedi düzensiz göçmeni Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kanalizasyon boruları aracılığıyla kaçırmaktan suçlu bulunmasının ardından 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

20 yaşındaki Kevin Campos geçtiğimiz Perşembe günü ABD'de federal mahkemeye çıktı. Göçmenleri 22 Ocak 2024'te Meksika'nın Tijuana şehri ile ABD'nin San Diego şehrini birbirine bağlayan bir kanalizasyon sisteminden geçirmek için 6 bin dolar aldığını itiraf etti.

Tijuana'da ikamet eden Campos, ABD Sınır Devriyesi ekipleri tarafından borulardan geçerken görülmüş ve ardından tutuklanmaktan kurtulmak için yedi göçmenden üçüyle birlikte kaçmıştı.

Campos ve üç göçmen Tijuana Nehri'ne düşmüş ve San Diego cankurtaranları tarafından kurtarılmıştı.

"ÖRGÜTLER KARLARINI GÜVENLİKTEN ÜSTÜN TUTUYOR"

ABD Savcısı Tara McGrath, "Bu olay, ulusötesi kaçakçılık örgütlerinin karlarını güvenlikten üstün tuttuklarının bir başka örneğidir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kayıtlarına göre, göçmenlerden ikisi müfettişlere yüzme bilmedikleri için nehri geçmekten korktuklarını söyledi. Bu kişilerden biri nehrin akıntısına kapıldığını ve daha sonra kurtarılmadan önce bir ağaç dalına tutunduğunu hatırladığını ifade etti.

CAMPOS, ŞİDDETLİ YAĞMURDAN FAYDALANDI

ABD ile Meksika arasında uzanan kanalizasyon sisteminde, insanların sınırı yasadışı yollardan geçmesini engellemek için yerleştirilmiş ızgaralar bulunmaktaydı. Ancak ızgaralar şiddetli yağmur dönemlerinde açık bırakılarak suyun ızgaralara zarar vermeden kanalizasyondan akması sağlanıyor.

Yetkililer, Campos'un şiddetli yağmurda açık bırakılan ızgaralardan faydalandığını ve göçmenlere San Diego'ya kadar eşlik ettiğini söylüyor.