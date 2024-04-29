Meteoroloji 29 Nisan 2024 hava raporunu yayımladı! 5 bölge ve 4 ilde şiddetli yağış alarmı!
Son dakika hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayımlandı. Böylece bugün hava nasıl sorusu da yanıt buldu. Tahminlere göre bugün yurdun önemli bir kesiminde yağış görülecek. Yağmurun yer yer etkili olması beklenirken, sel baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu
Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle nisan aylarında beklenen yağışları almayan Türkiye, bu kez yağışa doydu. Aşın başından bu yana aralıklı olarak yağan yağmurlar hem barajları doldurdu hem de tarımla uğraşan kesimin yüzünü güldürdü.
Peki yağışlar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan rapordan derlediğimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli bugün parçalı yer yer çok bulutlu.
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinde şiddetli olması bekleniyor.
Ülkenin güney ve iç kesimlerde ise Afrika'dan gelen toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C Parçalı bulutlu
UŞAK °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA °C, 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
GÜMÜŞHANE °C, 30°C Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C Parçalı bulutlu
VAN °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR °C, 32°C Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 32°C Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı