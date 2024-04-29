Meteoroloji 29 Nisan 2024 hava raporunu yayımladı! 5 bölge ve 4 ilde şiddetli yağış alarmı!

29 Nisan 2024 06:43 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 06:44

Rekor sıcaklık geliyor! Bu yaz da kavrulacağız!

Rekor sıcaklık geliyor! Bu yaz da kavrulacağız!

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle nisan aylarında beklenen yağışları almayan Türkiye, bu kez yağışa doydu. Aşın başından bu yana aralıklı olarak yağan yağmurlar hem barajları doldurdu hem de tarımla uğraşan kesimin yüzünü güldürdü.

Peki yağışlar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan rapordan derlediğimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli bugün parçalı yer yer çok bulutlu.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinde şiddetli olması bekleniyor.

Ülkenin güney ve iç kesimlerde ise Afrika'dan gelen toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

GÜMÜŞHANE °C, 30°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR °C, 32°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 32°C Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı