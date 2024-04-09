Microsoft çalışanı kiralık katil tutup katliam yaptırdı! Korkunç itiraflar

09 Nisan 2024 09:26 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 09:46

Microsoft çalışanı olan Christopher Robin Pence, 'dark web' üzerinden bir kiralık katille anlaşarak katliam yaptırdı. Pence, kiralık katile evlat edindiği 5 çocuğun ebeveynlerini öldürtmek suçundan dün hakim karşısına çıktı.

Microsoft çalışanı azmettirici, internet dünyasının yasa dışı işler için kullanılan gizli forumları aracılığıyla bir kiralık katille anlaştığı ortaya çıktı.

KİRALIK KATİLE BITCOIN İLE ÖDEME YAPTI

Pence, hakim karşısında yaşadığı her şeyi itiraf etti. Kiralık katile Bitcoin ile ödeme yaptığını söyleyen Pence, karşılığında evlat edindiği 5 çocuğun ebeveynlerini öldürme talimatı verdiğini söyledi. Dailymail'in haberine göre, Pence'in itirafları ve korkunç planı uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

ÇOCUKLARA İŞKENCE İDDİASI

Pence, evlat edindiği çocukların biyolojik anne ve babasının çocuklara işkence ettiğini düşündüğünü söylerken bu sebeple planı organize ettiğini söyledi. 35 yaşındaki adam ve 38 yaşındaki kadının ölümünden sonra FBI soruşturma başlatmış ve Pence'i sorgulamıştı.

Çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan Pence'e 7 yıl hapis cezası verildi.