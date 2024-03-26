Migren için yaptırdığı botoks felç etti: Kendi tükürüğümde boğuldum

26 Mart 2024 11:47 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:49

Migrenden muzdarip olan Alicia Hallock, 5 yıl boyunca botoks yaptırdı. Fakat son botoksun ardından vücudunda yan etkiler görülmeye başlandı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, botoks yüzünden nadir görülen bir komplikasyonun geliştiğini söyledi. Bu komplikasyon nedeniyle boyun kasları felç oldu. Felç yüzünden başını bile kaldıramayan genç kadın, tükürüğünde boğulduğunu anlattı.

Botoksun ardından 3 gün boyunca boyun sertliği yaşadığını fakat bu durumu görmezden geldiğini söyleyen Alicia, bir hafta içinde durumun daha da kötüleştiğini, hastaneye ise 9 gün sonra gittiğini anlattı.

''İÇTİĞİM SULARDA HATTA KENDİ TÜKÜRÜĞÜMDE BOĞULDUM''

Genç kadın, "Botoks boynumdaki kaslara yayıldı ve birçok soruna yol açtı. Göz kapaklarım sarkıyor, çok fazla baskıya, bulanık görmeye ve baş dönmesine neden oluyor. Boynumdaki kaslar felç olduğu için başımı kaldıramıyorum. Başımı dik tutabilmek için boyunluk takmam gerekiyor. Onsuz da sallanıyorum. En kötüsü de birkaç gün boyunca yudum yudum içtiğim sularda ve hatta kendi tükürüğümde boğuldum. Ciddi yutma güçlüğü çektim" dedi.

Alicia, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "sürekli gözetim altında olmak üzere yoğun bakım ünitesine nakledildiğini, akciğerlerinde ve boğazında sıkışan tüm mukusun çıkarılması için boğazına tüpler sokulduğunu" da yazdı.

KISMİ FELÇ GEÇİRDİ

New York Post'un haberine göre, doktorlar, Alicia'nın daha önceki migren tedavilerinde soruna neden olmayan botoksun neden yayıldığından ya da neden aniden bu kadar kötü tepki verdiğini henüz araştırıyorlar.

18 gün boyunca hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kadın, kısmi felç bir şekilde hastaneden taburcu edildi, tedavisi ise sürüyor.