16 Nisan 2024 11:57 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 12:04
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri Türkiye'ye geliyor
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: TRT Haber
Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme adımları sonrası dikkat çeken hamle geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, hafta sonu Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'nın Mısırlı mevkidaşı ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Ankara, Gazze'de yaşanan insanlık dramını sonlandırmak, ve bölgede tırmanan gerilimi engellemek amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, bu hafta sonu Türkiye'ye gelecek.
ANA GÜNDEM GAZZE
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısırlı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede de ana gündem Gazze olacak.
Görüşmede Gazze'deki son durumun yanı sıra, bölgedeki son gelişmeler ve müzakerelerde gelinen son nokta istişare edilecek.
Kaynak: TRT Haber