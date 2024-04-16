Mısır Dışişleri Bakanı Şukri Türkiye'ye geliyor

16 Nisan 2024 11:57 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 12:04

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Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme adımları sonrası dikkat çeken hamle geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, hafta sonu Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'nın Mısırlı mevkidaşı ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ankara, Gazze'de yaşanan insanlık dramını sonlandırmak, ve bölgede tırmanan gerilimi engellemek amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, bu hafta sonu Türkiye'ye gelecek.

ANA GÜNDEM GAZZE

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısırlı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede de ana gündem Gazze olacak.

Görüşmede Gazze'deki son durumun yanı sıra, bölgedeki son gelişmeler ve müzakerelerde gelinen son nokta istişare edilecek.