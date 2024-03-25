Moskova saldırganları tutuklandı! Duruşma tarihi de belli oldu

25 Mart 2024 08:22 - Güncelleme : 25 Mart 2024 08:42

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonuna silahlı saldırı düzenleyen en az 137 kişinin ölümüne neden olan zanlılar hakim karşısına çıkarıldı.

İLK TUTUKLANAN MİRZOYEV OLDU

Saldırıdan hemen sonra yakalanan zanlılar Moskova'daki Basmanny Bölge mahkemesinde Zanlılar, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanları nezaretinde mahkeme salonuna sırayla alınırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren Dalerdjon Barotoviç Mirzoyev ilk tutuklanan sanık oldu.

Ardından sırasıyla Şamsidin Fariduni, Saidakram Raçabalizod, ve Muhammedsobir Fayzov'da mahkeme tarafından 22 Mayıs'ta görülecek olan ilk duruşmaya kadar tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

22 Mart Cuma gecesi başkent Moskova yakınlarında yer alan Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırında en az 137 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç terör eyleminde 150'dan fazla kişi de yaralandı. Saldırının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiler Ukrayna sınırına yakın noktada Rus kolluk güçleri tarafından yakalandı.

Saldırıyı DEAŞ üstlenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise saldırıdan Ukrayna''yı sorumlu tuttu. Saldırı sonrası Ukrayna'nın birçok kenti Rusya tarafından yoğun bombardıman altına alındı.

YAKALANAN SAYISI 11

Saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörü Aleksandr Bortnikov silahlı 4 saldırganın da dahil olduğu toplam 11 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltında bulunan diğer sanıkların da sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Bu kişilerin de sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.