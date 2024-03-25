Moskova'daki terör saldırısının zanlılarına Türkiye sorusu: Orada ne yapıyordun?

25 Mart 2024 03:38 - Güncelleme : 25 Mart 2024 03:46

Moskova'da geçtiğimiz günlerde konser salonunda düzenlenen ölümcül terör saldırısında soruşturma devam ediyor. 3'ü çocuk olmak üzere 137 kişi hayatını kaybettiği saldırıda zanlılar hakim karşısına çıktı.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan Saidakrami Murodalii Rachabalizoda ve Dalerdjon Barotovich Mirzoyev da Basmanny Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

TÜRKİYE SORUSU DİKKAT ÇEKTİ!

Rusya devlet medyası Moskova saldırısının şüphelisine Türkiye ile ilgili soru sordu. Yüzünde dayak izleri olan zanlılara "Türkiye'de ne yapıyordun?" sorusu yöneltildi. Tutuklu, "Orada (Türkiye'de) belgelerimin süresi doldu. Sınırı geçip buraya geldim" cevabını verdi.

Tutuklunun "süresi doldu" derken pasaportundan söz ettiği değerlendirilirken yaşının 26 ve adının Shamsutdin Fariddun olduğunu belirtti.

"PARA İÇİN İNSAN VURDUK"

Rusya'daki bazı yayın organları 4 kişinin yabancı ülke vatandaşları olduğunu belirtirken terör saldırısını düzenleyenlerden birinin ise Tacikistan vatandaşı olduğunu ifade etti.

Yayımlanan videoda saldırının gerçekleştiği alanda ne amaçla bulundukları sorusu yöneltilirken Fariddun, "Para için insanları vurduk" cevabını verdi. Kendisine 1 milyon ruble teklif edildiğini iddia eden zanlı paranın saldırından önce hesabına geçtiğini belirtti.