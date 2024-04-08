Moskova'yı kana bulayan teröristler: Kiev'e gidin paranızı alın dediler

08 Nisan 2024 17:06 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 17:14

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısının faillerine dair sorgu videosunu Rus istihbaratı paylaştı. Saldırganlardan Şemsidin Fariduni, emri Seyfullah isimli bir kişiden aldıklarını, saldırının ardından Kiev'e gitmelerinin söylendiğini anlattı.

Terörist Fariduni'nin paylaşılan sorgu görüntülerindeki ifadeleri şu şekildeydi:

"Seyfullah bize sesli mesaj gönderip 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu. Bize, 'Kiev'e doğru gidin ve sınırdan çok da uzak olmayan bir yerde "arabanızı bırakıp beni arayın, size daha fazla yardımcı olacağım' dedi."

Bir diğer terörist ise saldırıyı gerçekleştiren her kişiye para verileceğini söyledi ve şunları anlattı:

"Her birimize verilecek 10 bin euro için bekledik, sonra zor olacağını fark ettik. Seyfullah Kiev'e geçmek için bize sınırda yardımcı olunacağını söyledi. Parayı bize Kiev'de vereceklerdi."

RUSYA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.