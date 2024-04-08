Mozambik'te facia! Derme çatma vapur battı, 91 kişi öldü

08 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:58

Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü

Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü

Mozambik'te eskiden bir balıkçı teknesi olarak kullanılan ardından vapura dönüştürülen deniz aracı faciaya neden oldu. Derme çatma vapur, Nampula yakınlarındaki bir adaya doğru ilerlerken sorun yaşamaya başladığını bildirdi. Vapurda yaklaşık 130 kişi bulunuyordu.

''YOLCU TAŞIMAYA UYGUN DEĞİLDİ''

Nampula'nın eyalet sekreteri Jaime Neto, "Tekne aşırı dolu olduğu ve yolcu taşımaya uygun olmadığı için battı. 91 kişi hayatını kaybetti. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk da var" dedi.

Arama kurtarma ekiplerinin kazadan sağ kurtulan 5 kişi bulduğu ancak denizdeki şartlar nedeniyle operasyonları sürdürmekte zorlandıkları belirtildi.

KOLERA SALGINI YALANI İDDİASI

Neto'nun açıklamalarına göre vapurdakilerin çoğu, kolera salgını hakkındaki yalan bilgiler sebebiyle yaşadıkları adadan kaçmaya çalışıyordu.

Neto, vapurda yaşanan sorunları soruşturacaklarını ifade etti. Yetkililere göre kurtarılan 5 kazazededen 2'si hastanede tedavi görüyor.