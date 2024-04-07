Nafaka ödememek için kendi ölümünü taklit etti! Hapis cezasıyla karşı karşıya

07 Nisan 2024 12:36 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 12:37

ABD'deki ilginç olay duyanları şaşırdı. Bir adam, boşandığı eşine nafaka ödememek için adeta ölü taklidi yaptı. Ölü numarası için Hawaii Ölüm Sertifikası Çalışma Sayfasını kullandığını itiraf eden adam, burada kendisi için sahte bir ölüm sertifikası oluşturdu. Siber dolandırıcılık olarak da sayılan bu olayda bir de kendisini tıbbi onaylayıcı olarak atadı ve ölümünü onayladı.

Federal mahkemede suçunu kabul eden 39 yaşındaki Jesse Kipf için savcılar, suç işleme motivasyonunun, "eski karısına olan ödenmemiş nafaka yükümlülüklerini" ödemekten kaçınma arzusundan kaynaklı olduğunu belirttiler.

ÇALDIĞI KİMLİK BİLGİLERİNİ DE SATTI

İddianameye göre, Jesse kendini ölü olarak gösterirken çalıntı kimlik bilgileri kullandı. Üstelik dolandırıcılığı bununla da sınırlı kalmadı. Jesse, sahtekarlıkla elde ettiği hassas bilgileri çevrimiçi olarak diğer dolandırıcılara satmaya çalışmak amacıyla çaldığı kimlik bilgilerini özel işletmelere, hükümete ve kurumsal ağlara erişim sağlamak için de kullandı.

HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Mahkeme belgelerine göre yetkililer, Kipf'in nafaka ödemelerini atlaması ve ağlara erişim sağlaması nedeniyle yol açtığı zararın 195.000 dolardan fazla olduğunu tahmin ediyor.

Jesse Kipf şimdilerde birden fazla suçla, uzun bir bir hapis cezası istemiyle yargılanıyor.