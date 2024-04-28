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28 Nisan 2024 20:37 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 21:23

Nahçıvan’da mühimmat patladı: Ölüler var!

Azerbaycan Nahçıvan’da Ermenistan’a ait askeri mühimmatın patlaması sonucu ölüler olduğu öğrenildi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nahçıvan’da mühimmat patladı: Ölüler var!

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek ilinde Ermenistan’a ait mühimmat patladı. Karaağaç köyünde yaşanan patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada 72 yaşındaki Vilayet Rızayev ve 53 yaşındaki Adem Aliyev’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Savcılık, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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