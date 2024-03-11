NATO'dan Papa'nın Ukrayna çağrısına rest: Teslimiyet, barış değildir

11 Mart 2024 16:16 - Güncelleme : 11 Mart 2024 18:04

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında; Papa Franciscus'un Ukrayna'ya Rusya'ya karşı "beyaz bayrak" açma çağrısına karşı çıktı ve büyük bir tepki gösterdi.

Ukrayna için teslimiyetin barış olmadığını söyleyen Stoltenberg, savaşı sona erdirme gücünün yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de olduğunun altını çizdi.

UKRAYNA NATO'YA ALINACAK MI?

Ukrayna'nın yakında NATO'dan davet alıp almayacağı sorusuna ise Stoltenberg, "Ukrayna, NATO müttefiki olacak. Asıl soru, eğer değil ne zaman olacağıdır. Ukrayna, şu anda NATO üyeliğine her zamankinden daha yakın" ifadeleriyle cevap verdi.

İsveç'in çok kararlı bir müttefik olacağına inandığını aktaran Stoltenberg, İsveç'in yüksek sınıf savunma kabiliyetlerini ve savunma sanayisine övgüler yağdırdı.

"İSVEÇ YENİ BİR DÖNEME GİRDİ"

Kristersson ise İsveç'in artık NATO'nun "onurlu bir üyesi" olduğunu belirterek, "Birlik ve dayanışma bir NATO üyesi olarak İsveç'in yol gösterici ışıkları olacaktır" dedi.

İsveç'in NATO'ya katılımı ile birlikte "eve döndüğünü" ve "yeni bir döneme" girdiğini kaydeden Kristersson, ülkesinin barış zamanında İsveç topraklarında nükleer silahlara ev sahipliği yapmayacağını ve bu karara ittifak tarafından "tamamen saygı duyulduğunu" kaydetti.