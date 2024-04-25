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25 Nisan 2024 20:43 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 20:50

NATO’ya yeni katılan ülke Letonya’ya asker gönderiyor! Detaylar belli oldu

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) sürecini tamamlayan İsveç, Letonya'ya asker gönderecek. Kararın detayları da belli oldu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
NATO’ya yeni katılan ülke Letonya’ya asker gönderiyor! Detaylar belli oldu

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) entegrasyonunu bugün tamamladığını ve gelecek yılın başlarında Letonya'daki NATO taburuna askeri birlik göndereceklerini bildirdi.

NATO’ya yeni katılan ülke Letonya’ya asker gönderiyor! Detaylar belli oldu - 1. Resim

SÜREÇ TAMAMLANDI

Kristersson, yaptığı basın toplantısında, İsveç Genelkurmay Başkanlığı ile NATO'nun ortak bir deklarasyona imza attığını belirterek, İsveç'in 2022'de NATO üyeliği için başlattığı sürecin tamamladığını kaydetti.

NATO’ya yeni katılan ülkede Letonya’ya asker gönderiyor! Detaylar belli oldu - 1. Resim

500 ASKER VE ASKERİ ARAÇ GÖNDERİLECEK

İsveç Başbakanı Kristersson, "Gelecek yıl başında hükümet, Letonya'daki Kanada liderliğindeki NATO tugayına asker gönderme kararı almıştır. Askeri birlikte 400 ila 500 personelin yanı sıra paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tankları da bulunacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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