NATO'yu şaşkına çeviren 'süper silah' ateşlendi! Rusya'dan yeni hamle

15 Nisan 2024 11:15 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:23

Netanyahu iki arada bir derede! İsrailli bakanlardan 'karşı saldırı' baskısı

Netanyahu iki arada bir derede! İsrailli bakanlardan 'karşı saldırı' baskısı

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme hava saldırısı nedeniyle tüm dünyanın gözü Orta Doğu'dayken Rusya yeni 'süper silahı'nı test etti. Rus basınına göre, Rusya'nın yeni, nükleer kapasiteli füze testi NATO'yu şaşkına çevirdi.

SÜPER SİLAHA KUYRUKLU YILDIZ BENZETMESİ

Rus savunma uzmanı Albay Viktor Baranets Rusya'nın yeni füze testi sonrasında NATO'nun istihbarat teşkilatının bu hamleyi beklemediğini bu yüzden şaşkına döndüğünü söyledi. Rus gazete Komsomolskaya Pravda'ya konuşan Baranets, Putin'in yeni silahı için şunları söyledi:

''Yılan gibi beyaz kuyruğu olan bir kuyruklu yıldıza benziyordu. Dönen kıvrımları ve dönüşleri, Rusya'nın farklı bölgelerinin (Orenburg, Astrakhan, Volgograd, Dağıstan ve diğerleri) sakinleri tarafından şaşkınlıkla izlendi.''

Süper silah, Kapustin Yar test sahasından fırlatıldı. Gökyüzünde bıraktığı tuhaf duman izleri ise sosyal medyada kısa sürede viral haline geldi.

RUS SAVUNMA BAKANLIĞI SER VERDİ SIR VERMEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı ise mobil füze fırlatıcısından atılan gizli rokete dair bir isim paylaşmadı. Bu denemenin, gelecekteki füze sistemlerine ve hizmette olanlara yönelik devlet test programının bir parçası olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Bakanlık, daha fazla ayrıntı vermeden, 'Fırlatma hedefleri tamamen tamamlandı' bilgisini paylaşmakla yetindi.

''VALS YAPAN'' YENİ NÜKLEER KAPASİTELİ SİLAH

İngiliz basınından The Sun ise Rusya'nın bu hamlesini, ''Putin, Batı'nın tespitini önlemek için gökyüzünde 'vals yapan' yeni nükleer kapasiteli balistik füze 'süper silahı' fırlattı'' manşeti ile duyurdu.

Mirror ise ''Putin gökyüzünde dönerek NATO'nun tespitini önleyebilecek yepyeni bir süper füzeye sahip'' yorumunda bulundu.