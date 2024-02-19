Navalni'nin eşi Putin'e ateş püskürdü AB Rusya'ya yaptırıma hazırlanıyor

19 Şubat 2024 17:07 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 17:30

Cezaevinde ölü olarak bulunan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ölümüne dair sır perdesi henüz aralanmadı. Çeşitli iddialar gündemdeki yerini korurken en dikkat çekeni ise 'Navalni'nin ölümünde Putin'in parmağı olduğu' iddiasıydı. Rus muhalifin eşi de Batılı ülkeler gibi Putin'i suçladı. Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Navalni'nin eşi Yulia Navalyana, sert açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Batılı liderlere ve diplomatlara seslenen Navalyana, "Putin ve müttefikleri ülkemize, aileme ve kocama yaptıklarının sorumluluğunu taşıyacaktır" dedi.

Bugün Avrupa Birliği'nin 27 dışişleri bakanının katıldığı toplantıya başkanlık eden dış politika şefi Josep Borrell, Navalnaya'nın ziyaretini duyururken toplantının "Rusya'daki özgürlük savaşçılarına verilen desteği vurgulayacağını ve Aleksey Navalni'nin anısını onurlandıracağını" söyledi.

AB YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Navalni'nin ölümünün ardından AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar gündeme getireceğini belirtti.

Bugün AB ülkeleri dışişleri bakanları toplantısından önce açıklamalarda bulunan Borrell, "Rusya'daki muhalefete ciddi bir destek mesajı vermek zorundayız. Hem siyasi hem de askeri cephede mesaj vermeye devam etmek zorundayız; Ukrayna'yı ve Rusya'da özgür yaşamak isteyen insanları desteklemek zorundayız" dedi.

ALMANYA YAPTIRIMI DESTEKLİYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım kararlarında Navalni'nin ölümünün de göz önünde bulundurulması gerekeceğini söyledi. Baerbock, AB'nin Rusya'ya yönelik 13. yaptırım paketini kısa süre içinde kabul edeceğini umduğunu ifade etti.