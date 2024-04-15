Netanyahu iki arada bir derede! İsrailli bakanlardan 'karşı saldırı' baskısı

15 Nisan 2024 09:18 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:50

İsrail ordusu paylaştı: İran’ın fırlattığı drone ve füzeler böyle imha edildi

İsrail ordusu paylaştı: İran’ın fırlattığı drone ve füzeler böyle imha edildi

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme hava saldırısında gerilim henüz düşmedi. Saldırının ardından İsrail'in ne karar vereceği beklenirken Savaş Kabinesi'nde hararetli görüşmeler sürüyor. Güvenlik Kabinesi, Savaş Kabinesi'ne karar için yetki verdi. Orta Doğu'nun kaderi, 3 İsrailli yetkilinin elinde... İki rakip lider Başbakan Binyamin Netanyahu ve Benny Gantz ile Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi'nin yetkili isimleri olarak kararı verecek. Fakat Kabine'de anlaşmazlıklar yaşanıyor.

BAKANLAR KARŞI SALDIRIDA ISRARCI

Axios'ta Barak Ravid'in haberine göre, eski IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) genelkurmay başkanları olan bakanlar Benny Gantz ve Gadi Eizenkot, İran'a karşı derhal bir saldırı başlatma konusunda ısrarcı. Bakanlar, İsrail ne kadar beklerse karşı saldırı için uluslararası meşruiyet kazanmanın o kadar zor olacağı düşüncesindeler.

NETANYAHU BEKLEMEKTEN YANA

Netanyahu ve Savaş Kabinesi'nin diğer üyeleri ise İran saldırısının zararının netleşmesi açısından beklemekten yanalar. Acil bir karşılığı reddeden Netanyahu ve diğer Savaş Kabinesi üyeleri henüz net bir karara varamadılar.

ABD DE SALDIRIDAN YANA DEĞİL

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, dün G7 liderleriyle bir video konferans gerçekleştirdi. Görüşmede bulunan bir kaynak, tüm liderlerin İsrail'in olası bir tepkisinin gerilimin artmasına yol açacağından endişe duyduklarını dile getirdiler.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın daha önceki haberinde "İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçildiği" iddia edilmişti. Bu karardan dönülmesinde ise ABD'den gelen bir telefonun etkili olduğu öne sürüldü.

İRAN'IN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.