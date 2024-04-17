Netanyahu, İran'a karşı 'kendi kararlarını alacaklarını' söyledi

17 Nisan 2024 16:30 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:31

Netanyahu, hükümet oturumu açılışında yaptığı konuşmasında, ülkesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüşmeden bu toplantıya geldiğini aktardı.

İsrail'in savunmasına "açıklamaları ve eylemleriyle katkı yapan dost ülkelere" teşekkür ettiğini dile getiren Netanyahu, "(Dost ülkeler) Bizlere birçok öneri ve tavsiyede bulunuyorlar. Bunları takdir ediyorum ama şunu açıkça belirtmem gerekiyor. Kendi kararlarımızı alacağız ve İsrail devleti kendisini korumak için her şeyi yapacaktır." ifadelerini kullandı.