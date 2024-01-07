Netanyahu kabinesine bile güvenmiyor: Bakanlar yalan makinesi testine girecek

07 Ocak 2024 19:53 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 20:02

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filsitinlilerin sayısı 23 bine dayanmış durumda... İsral ordusuna Gazze'de katliam emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi kabinesi de dahil olmak üzere büyük bir güven problemi yaşıyor.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre; Netanyahu güvenlik ve kabine toplantılarına katılan tüm bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasını öngören bir yasa teklifi sunmayı planlıyor.

"İSRAİL MECLİSİ'NDE SIZINTI VAR"

Haberde, Netanyahu'nun kabine toplantısı sırasında "İsrail Meclisi'nin sızıntı sorunları yaşadığına" ifadeleri kullandığı bildirildi. Netanyahu'nun "Bu durumun devam etmesine tahammül edilemez" diyerek bu yasanın kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

HARARETLİ TARTIŞMALAR YAŞANMIŞTI

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, "Kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı." ifadelerini kullanmıştı.