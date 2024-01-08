Netanyahu'nun '8 bin militan' itirafı tepki çekince İsrail ordusu özür dilemek zorunda kaldı

08 Ocak 2024 11:49 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:52

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırıları değerlendirirken ordusunun yeni sistemlerle güçlü bir bir şekilde savaştığını iftiharla anlattığı anlarda ''Üstün durumdayız, 8 binden fazla militanı öldürdük'' itirafında bulundu. Netanyahu'nun Hamas askerlerini öldürdüğüne dair itirafı Tel Aviv'de şok etkisine neden oldu ve İsrail'in Gazze'de çok sayıda sivili öldürdüğünü açığa çıkardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Gazze'de 22 bin 835 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Savaşın ilk gününden bu yana bölgede günde ortalama 300 kişi hayatını kaybetti. Filistin'in açıkladığı can kaybından Netanyahu'nun '8 bin militan' itirafı çıkarıldığında İsrail'in 94 günde 14 bin 835 sivili öldürdüğü ortaya çıkıyor.

DSÖ: CAN KAYBINA DAİR VERİLER DOĞRU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), can kaybına dair sayıların güvenilir olduğunu da doğruladı. 7 Ekim'den beri hem İsrail hem ABD, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın belgelediği vefat sayılarına şüpheyle yaklaşıp abartılı olduğunu düşünse de DSÖ'nün Gazze'ye gönderdiği temsilci Richard Peeperkom, bu raporlardaki can kaybı sayılarının güvenilir olduğunu belirtti.

Peeperkorn, "Filistin sağlık kurumlarının ölümleri takip etme yöntemi tam olarak güvenilir. Bu veriler, Birleşmiş Milletler ajansları tarafından da kullanılıyor. Filistin'in veri toplama yetenekleri profesyonel ve bakanlık çalışanlarının birçoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördü" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan rakamları izlediklerini belirten Peeperkorn, sözlerine şöyle devam etti:

''Ancak rakamların gerçekten daha az olduğunu teyit ediyoruz. Bu istatistikler, hastanelere ulaşmayan veya enkaz altında kalmış olabilecek kurbanları içermiyor. Genellikle sadece sağlık tesislerine giren kurbanlar dikkate alınıyor.''

İSRAİL ORDUSU ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Netanyahu'nun sadece '8 bin militanı' öldürdüğü yönündeki açıklamasının ardından İsrail ordusu, katliamlardaki sivil kayıplar için özür dilemek ve üzüntülerini ifade etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan bir açıklamada, "Gazze Şeridi'nin ortasındaki El-Megazi mülteci kampında onlarca insanın ölümüne neden olan saldırıdan dolayı üzgünüz" denildi.

''SAVAŞÇI OLMAYANLARA ZARAR VERDİK''

Sözcü Jonathan Conricus, "Mühimmat saldırının doğasına uygun olmadığı için önlenebilir geniş çaplı zararlara yol açtı" dedi. Conricus, şunları ekledi:

''İlk soruşturma, İsrail hedeflerine yakın birkaç binanın hava saldırıları sırasında bombalanması sonucu, sivillere kasıtsız zarar verildiğini ortaya koydu. Savaşçı olmayanlara zarar verdiğimiz için özür dileriz, bilinmelidir ki saldırı Hamas militanlarını hedef almıştı. Bu olaydan dersler çıkarmak için çalışıyoruz.''