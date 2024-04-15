Netanyahu'nun karşılığının önünde ABD var! Cevap aceleye gelmeyecek

15 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:09

İran-İsrail arasındaki Orta Doğu'yu tedirgin eden o anlaşma! 'Tiyatro' söylentileri sonrası merak edildi

İran-İsrail arasındaki Orta Doğu'yu tedirgin eden o anlaşma! 'Tiyatro' söylentileri sonrası merak edildi

Netanyahu iki arada bir derede! İsrailli bakanlardan 'karşı saldırı' baskısı

Netanyahu iki arada bir derede! İsrailli bakanlardan 'karşı saldırı' baskısı

İran, İsrail'e yönelik misilleme hava saldırısıyla Orta Doğu'daki gerilimi zirveye taşıdı. İsrail, İran'a karşı cevap için Savaş Kabinesi'ni topladı fakat Kabine'deki farklı sesler kararın çıkmasını engelledi.

''NETANYAHU KARŞILIK VERMEMEYİ GÖZE ALAMAZ''

Güvenlik Danışmanı Stephane Audrand, AFP'ye verdiği demeçte, İsrail ve müttefiklerinin, İran’ın füze ve İHA’larının çoğunu düşürmesine rağmen, bu olayın iki düşman arasındaki ‘ilişkileri yeniden yazdığını’ söyledi.

Audrand, ''Geleneksel olarak İsrail, ulusal topraklarının başka bir ülke tarafından vurulmasına sıfır tolerans gösterir'' dedi. Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ‘buna karşılık vermemeyi göze alamayacağını’ da sözlerine ekledi.

İSRAİL'İN CEVABI İRAN TOPRAKLARINDA GERÇEKLEŞECEK

İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün (INSS) başında bulunan İsrail askeri istihbaratının eski başkanı Tamir Hayman da “İsrail'in vereceği cevabın İran topraklarında gerçekleşeceğini” söyledi.

Enstitüde İran programını yöneten eski bir Mossad ajanı olan analist Sima Shine da İsrail'in karşılığının askeri bölgelere olacağını, sivillerin hedef alınmayacağını söyledi.

Güvenlik Danışmanı Stephane Audrand, ''İsrailliler kendilerini konvansiyonel alanlarla, füzelerin fırlatıldığı alanlarla, İHA fabrikalarına yönelik saldırılarla sınırlandırmalıdır'' ifadelerini kullandı.

''İRAN'DAN KONTROLLÜ SALDIRI''

Cenevre'deki Arap ve Akdeniz Dünyası Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi'nden Hüsni Ubeydi ise İranlıların İsrail'i ''kontrollü bir şekilde'', özellikle de ''İsrail'den nükleer programlarını tehlikeye atacak büyük bir tepki görmemek için'' vurduklarını söyledi.

İran'ın nükleer programı yıllardır İran ile İsrail arasındaki gerilimin merkezinde yer alıyor. İsrail, İslam Cumhuriyeti'ni nükleer silah elde etmeye çalışmakla suçluyor, İran ise bunu reddediyor.

Audrand, aşırı sağcı bir koalisyonun başında siyasi bekası için çalışan öngörülemez bir İsrail Başbakanı’nın varlığı nedeniyle, ‘nükleer sahayı hedef almanın bazı riskleri’ olduğuna dikkat çekti.

''İSRAİL KARŞILIK İÇİN ABD'DEN ONAY ALMALI''

Tel Aviv Üniversitesi İran Araştırmaları Merkezi Direktörü Meir Litvak, ''İsrail çok güçlü bir karşılık verirse, kendimizi genişleyebilecek bir gerilim durumunun içinde bulabiliriz'' uyarısında bulundu.

Ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli Hamas hareketiyle savaştığı ve İsrailli yetkililerin Gazze'de devam eden insani felaket nedeniyle yabancı başkentlerden giderek daha sert eleştiriler aldığı bir dönemde, İran'la yeni bir doğrudan cephe açmanın İsrail'in çıkarına olmadığını vurguladı.

Washington'un başını çektiği söz konusu başkentler, cumartesi gününden bu yana İran'a karşı birleşerek İsrail'e desteklerini yineledi. İsrail ordusu ise aralarında ABD, Ürdün, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu bazı ülkelerin İsrail'in savunmasını askeri olarak desteklediğini doğruladı.

Shine, ABD desteğinin ‘İsrail'in ABD’lilere danışmadan karşılık veremeyeceği’ şeklinde olduğuna dikkat çekti.

Hayman ise karşılık vermeden önce ‘meselenin sadece istişare değil, Washington'un onayını almak olduğunu’ vurguladı.

Hayman X platformunda “Zaman bizden yana. Akıllıca düşünebilir, planlayabilir ve hareket edebiliriz” ifadelerini içeren bir gönderi paylaştı. Hayman ayrıca, bu hafta sonu elde edilen ‘savunma başarısının’ aceleye gerek bırakmadığına inanıyor.