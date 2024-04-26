Netanyahu'nun yüzsüzlüğüne Yahudi senatörden sert yanıt: 34 bin cinayeti yüzüne vurdu

26 Nisan 2024 07:56 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 07:57

Birleşik Devletler Senatosundaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerikan üniversite kampüslerinde yayılan Gazze'ye destek ve İsrail'e tepki gösterilerini "antisemitik" olmakla suçlamasına yanıt verdi.

"HAYIR, BAY NETANYAHU"

X hesabından açıklama yapan Sanders "Hayır, Bay Netanyahu! 6 aydan daha kısa bir zamanda sizin aşırılıkçı hükümetinizin, yüzde 70'i kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinliyi öldürmesine ve 78 binden fazlasını yaralamasına dikkat çekmek antisemitizm ya da Hamas yanlısı olmak değildir" diye seslendi.

"DİKKATİ KAYDIRMAK İÇİN ANTİSEMİTİZMİ KULLANMAYIN"

Sanders, Netanyahu yönetiminin Gazze'deki 221 binden fazla evi yerle bir ettiğini ve 1 milyondan fazla kişiyi evsiz bıraktığını kaydederek, bu saldırılarda Gazze'nin elektrik, su ve kanalizasyon altyapısının tamamen yok edildiğine dikkati çekti.

Yahudi karşıtlığının çok kötü bir bağnazlık olduğunu ve milyonlarca kişiye zarar verdiğini hatırlatan Sanders, "Ancak lütfen aşırılıkçı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasa dışı savaş politikalarından dikkatimizi başka yere çekmeye çalışarak Amerikan halkının zekasıyla alay etmeyin. İsrail mahkemelerinde karşılaştığını suçlamalardan dikkati kaydırmak için antisemitizmi kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak antisemitizm değildir." ifadelerini kullandı.

VURULAN HASTANE VE OKULLARI HATIRLATTI

Sanders'ın diğer sözleri şöyle:

"Sizin hükümetinizin Gazze'deki sağlık sistemini yok ettiğini, 26 hastaneyi kullanılamaz hale getirdiğini ve 400'den fazla sağlık çalışanını öldürdüğünü söylemek antisemitizm değildir.

Yönetiminizin Gazze'deki 12 üniversitenin ve 56 okulun tamamını yıkıma uğratmasını ve 625 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bırakmasını kınamak antisemitizm değildir.

İsrail, uluslararası hukuku ve ABD hukukunu açıkça çiğniyor."

İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün yayınladığı bir video mesajda, Amerikan üniversitelerinde yayılan Gazze'ye destek gösterilerinin "Yahudi karşıtı gösteriler olduğunu" ve "Biden yönetiminin antisemitizme karşı gereken adımları atması gerektiğini" savunmuştu.