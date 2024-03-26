New York metrosunda korkunç olay! Raylara itildi

26 Mart 2024 16:41 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:45

Kargo gemisi çarptı araçların üzerinde olduğu köprü yerle bir oldu!

Kargo gemisi çarptı araçların üzerinde olduğu köprü yerle bir oldu!

ABD'nin New York metrosunda ismi açıklanmayan bir adam, metronun önüne itildi. Saldırının sebepsiz olduğu, şüphelinin 45 yaşında, akıl sağlığı yerinde olmayan bir erkek olduğu belirtildi.

Talihsiz yolcu hayatını kaybederken metronun duramadığı bu yüzden raylara itilen kişiye ölümcül bir şekilde çarptığı açıklandı.

Metro istasyonunda bekleyen kalabalık o dehşet anlarına tanıklık ettiler, yolcular neye uğradıklarını şaşırdılar. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Öte yandan ABD'de özellikle yer altı ulaşım sistemlerinde son zamanlarda şiddet içeren olaylar arttı. New York polisi, istasyonlarda daha fazla memurun bulunmasıyla bu durumun önüne geçmeye çalıştıklarını açıkladı.