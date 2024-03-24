24 Mart 2024 21:11 - Güncelleme : 24 Mart 2024 21:13
Afrika'da yardım dağıtımında dehşet: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde bir şirket tarafından düzenlenen yardım dağıtımı sırasında izdiham yaşandı ve 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı olayda soruşturma başlatıldı…
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Nijerya'da yardım dağıtımında çıkan izdiham ölümle sonuçlandı. Bauchi eyaletinde yardım dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
4 ÖŞÜ, ÇOK SAYIDA YARALI!
Bauchi Eyalet Polis Sözcüsü Ahmed Wakili, Channel televizyonuna yaptığı açıklamada, Jos Road bölgesinde bir şirketin yardım dağıtımı sırasında izdiham yaşandığını belirtti. Wakili, izdihamda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Wakili, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı