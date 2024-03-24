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Ramazan Vuslat
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24 Mart 2024 21:11 - Güncelleme : 24 Mart 2024 21:13

Afrika'da yardım dağıtımında dehşet: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde bir şirket tarafından düzenlenen yardım dağıtımı sırasında izdiham yaşandı ve 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı olayda soruşturma başlatıldı…

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Afrika&#039;da yardım dağıtımında dehşet: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Nijerya'da yardım dağıtımında çıkan izdiham ölümle sonuçlandı. Bauchi eyaletinde yardım dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

4 ÖŞÜ, ÇOK SAYIDA YARALI!

Bauchi Eyalet Polis Sözcüsü Ahmed Wakili, Channel televizyonuna yaptığı açıklamada, Jos Road bölgesinde bir şirketin yardım dağıtımı sırasında izdiham yaşandığını belirtti. Wakili, izdihamda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Nijerya'da yardım dağıtımında dehşet: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Wakili, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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