Afrika'da yardım dağıtımında dehşet: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

24 Mart 2024 21:11 - Güncelleme : 24 Mart 2024 21:13

İnce’den muhalefete tepki: CHP ve DEM Parti gizli ittifak yapıyor

İnce’den muhalefete tepki: CHP ve DEM Parti gizli ittifak yapıyor

Nijerya'da yardım dağıtımında çıkan izdiham ölümle sonuçlandı. Bauchi eyaletinde yardım dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

4 ÖŞÜ, ÇOK SAYIDA YARALI!

Bauchi Eyalet Polis Sözcüsü Ahmed Wakili, Channel televizyonuna yaptığı açıklamada, Jos Road bölgesinde bir şirketin yardım dağıtımı sırasında izdiham yaşandığını belirtti. Wakili, izdihamda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Wakili, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.