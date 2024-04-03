Norveç'te Parlamento binasına bomba ihbarı! Ülke alarmda

03 Nisan 2024 12:56 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 14:01

Canlı Anlatım Özeti POLİS İHBARLARI DOĞRULADI

SİLAHLI POLİSLER BARİKAT KURUYOR

BİNA BOŞALTILIYOR

NORVEÇ POLİSİ: ÖNLEM İÇİN OLAY YERİNDEYİZ

Norveç bomba ihbarıyla alarm durumuna geçti. Oslo'daki Parlamento binası çevresinde güvenlik artırıldı.

03.04.2024 14:01

POLİS İHBARLARI DOĞRULADI

Polis, basına parlamentoya karşı iki tehdidin yapıldığını doğruladı.

03.04.2024 13:03

SİLAHLI POLİSLER BARİKAT KURUYOR

Çevik kuvvet teçhizatlı silahlı polis, güvenliğin normalde daha gizli olduğu Oslo'nun merkezindeki binaya erişimi engellemek için metal bariyerler yerleştiriyor.

Norveç'te polis genellikle silah taşımaz.

03.04.2024 12:55

BİNA BOŞALTILIYOR

Parlamento başkanı binaya girişlerin kapandığını ve halkın binadan ayrıldığını söyledi.

03.04.2024 12:50

NORVEÇ POLİSİ: ÖNLEM İÇİN OLAY YERİNDEYİZ

Polis sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, "Parlamentonun güvenliğini sağlamak ve potansiyel olayları önlemek için olay yerindeyiz. Şu ana kadar üçüncü şahıslara yönelik bir tehdit olduğuna dair elimizde bir bilgi yok" dedi.

03.04.2024 12:45

PARLAMENTO BİNASINA BOMBA İHBARI

Oslo'daki Norveç Parlamentosu'nda bomba ihbarı yapıldı. Polis binanın çevresinde güvenliği artırdı.

Yer: Norveç / Oslo