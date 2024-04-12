Norveç'ten Filistin çağrısı: BM’deki yerini tanımaya hazırız

12 Nisan 2024 15:54 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 16:21

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için AB ülkelerinde temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda; 2 günlük tura çıkan Sanchez, Norveçli mevkidaşı Jonas Gahr Store ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Sanchez, Norveçli mevkidaşı Store ile Filistin devletinin tanınmasına yönelik bir mutabakat üzerinde mutabık kaldıklarını söylerken toplantıda; Orta Doğu’da yaşananların ele alındığını ve Avrupa’nın Filistin devletini tanımaya hazır olduğuna dair 'açık işaretler' olduğunu da söyledi.

"GÜNDEMDE TEK KONU VARDI: GAZZE'DE YAŞANAN TRAJEDİ"

Pek çok konuda hemfikir olduklarını söyleyen Jonas Gahr Store ise "Bugün gündemde tek bir konu vardı; Orta Doğu'daki durum, Gazze'de yaşanan trajedi” dedi.

"SALDIRILARI KINIYORUZ!"

Norveç ve İspanya’nın bu konularda çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Store, “Gazze'de sivillerin hedef alınmasını ve masum insanların ölümüne yol açan saldırıları çok açık bir şekilde kınadığımızı ifade ettik. Acil insani yardımların erişimi, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

"FİLİSTİN'İ TANIMAYA HAZIRIZ"

Filistin devletinin tanınması konusunun da ele alındığını kaydeden Norveç Başbakanı Store, “Norveç tarafı olarak burada da aynı fikirde olduğumuzu söyleyebilirim. Norveç, Filistin devletini ve BM’deki yerini tanımaya hazır. Norveç, hem Batı Şeria'yı hem de Gazze'yi yönetebilecek demokratik bir Filistin'i tanımaya hazırdır. Filistin Yönetimini ve yeni Başbakanı destekliyoruz. Asıl soru, bölgede barışa yönelik süreci desteklemek için bunu hangi dönemde ve hangi ortamda yapacağımızdır” açıklamasını yaptı.