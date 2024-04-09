Nüfus geriledi arsalar bedava oldu! Kasabaya taşınanlara da para verilecek işte şartlar

09 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 11:49

Orta Amerika ülkesi El Salvador, yüksek vasıflı yabancı çalışanlar için kolları sıvadı. Beş bin 'ücretsiz pasaport' bilim insanı, mühendis, doktor gibi yabancı çalışanlara verilecek. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkeye yabancı yatırımcı çekerek ekonomiyi canlandırmak için harekete geçtiklerini açıklamasının ardından ABD'nin bazı eyaletlerinden de ücretsiz arsa ve bazı kasabalara taşınanlara para verileceği açıklandı.

BEDAVA ARSA VE KASABAYA TAŞINMA PARASI

Ülkenin bazı eyaletlerinde nüfusun azalmasının önüne geçilmesi için ücretsiz arsa dağıtımı başladı. Business Insider'ın haberine göre, eyaletlerin şartları farklı farklı. Bazı bölgelerdeki arsalara konut yapma zorunluluğu var. Bazılarında ise sadece bölgeye gelenlere 10 bin dolar yani 322 bin TL veriliyor. Bunun yanı sıra çocuk bakım hizmetleri de sağlanıyor.

Genellikle nüfusu az olan Orta Batı kasabalarında uygulanacak olan projelerde arsalarda, inşaat maliyetleri ve düşük kredilerden de faydalanılabiliyor.

ÜCRETSİZ ARSALAR İÇİN BÖLGE BÖLGE ŞARTLAR

Örneğin Nebraska eyaletinde, 1150 metrekare arsalar ücretsiz veriliyor. Fakat konut inşa etme zorunluluğu var ve burada yaşamak birinci şart.

Arsa için 500 dolar yani yaklaşık 16 bin TL depozito talep ediliyor ve evin inşaatı bitince depozito iade ediliyor. İnşaat maliyetleri için ise kolaylıklar sağlanıyor.

EV ZORUNLULUĞU VAR

Lincoln'de ise konut yapılması şartıyla bedava arsalar verilebiliyor. Tek katlı müstakil bir ev için 130 metrekarelin evler yapılması gerekiyor. İki katlı müstakil evler için ise metrekare alanı daha yüksek olabiliyor.

Manilla'da da bedava verilen arsalara ev zorunluluğu var. Fakat vergi ve harçtan muaf tutuluyorlar. Şimdiden 22 arsada evler inşa edildi.

Mankato'da da bedava olarak 26 arsa verilecek. Katılımcılar mülakatla belirlenecek. Ücretsiz arsa için hak kazananlar, en az 111 metrekarelik ev yapmak zorunda ve inşaat 6 ay içinde başlamalı.

TERK EDİLMİŞ EVLER RESTORE EDİLECEK

Monessen'de ise 2010-2020 yılları arasında nüfus resmen yere çakıldı. Birçok terk edilmiş ev var bu konutlar geri dönüştürülecek. Evleri alan kişilere vergi indirimi ve ödeme kolaylıkları sağlanacak.