Ona dokunmak cesaret istiyor! Ele alınamayacak kadar korkutucu 'bebek uzaylı' keşfedildi

16 Nisan 2024 16:11 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:11

Bir kaşif olan Edu Survivencia, Meksika'daki bir mağaranın derinliklerinde bebek bir uzaylının iskeletine benzeyen bir şey bulduğunu öne sürdü.

Bu tuhaf keşif Edu Survivencia tarafından yapıldı. Keşfedildiği günden beri "insan değil" ve ele alınamayacak kadar korkutucu olduğunu söyleyerek bir kutuda saklıyor. Edu, Meksika'nın Monterrey kentinin hemen dışında bulunan Cerro de las Mitras koruma alanına girdiğinde garip bir mağara ağı keşfetti.

ÇOK İYİ KORUNMUŞ

Edu'nun çukur alanlara doğru ilerlerken çok iyi şekilde korunmuş olan özellikle tedirgin edici şey, mumyalanmış yeni doğmuş bir dünya dışı varlıktı.

"Mağara karanlık ve kirliydi ve o zamanlar üzerinde fazla düşünmüyordum. Şimdi bir kutuda saklanıyor ve eldivensiz tutmaya cesaret edemiyorum." diyen Edu, elindeki dünya dışı cismi ilk fark ettiğinde Facebook'ta ürkütücü fotoğraflarını paylaştı.

UZAYLILARIN PROTOTİPİK GÖRÜNTÜSÜNE ÇOK BENZİYOR

Avucunun içinde rahatça duran bu garip şey, uzaylıların prototipik görüntüsüne oldukça benziyor. Küçük bir ağzı ve büyük, boncuk gözleri olan devasa, kubbe şeklinde bir kafa. Pullu sırtı, uzun kolları ve bacakları ve normal ince gövdesiyle gerçek hayattaki uzaylı tasvirlerine benziyor.

PAYLAŞIMINA BİNLERCE YORUM GELDİ

Paylaşımın internette viral olmasının ardından binlerce kişi, eğer gerçek bir dünya dışı bebek değilse bu nesnenin ne olabileceğini tartıştı. 2,000 kişi Edu'nun paylaşımına yorum yaparken, bazıları cismi "cin" olarak nitelendirdi, bazıları ise mumyalanmış halde muhafaza edilen tarih öncesi bir insan fetüsü olduğunu söyledi.

İkinci bir kişi ise esprili bir dille "Onlar aramızda" diye yazdı. Bazıları ise daha makul bir varsayımda bulunarak "Küçük bir kuşa benziyor" dedi. Dördüncü bir kişi ise, "Konuyu uygun bir şekilde ele alacak güvenilir kişilerle röntgen çektirin." dedi.

Ancak, "Artık bakmak istemiyorum, beni korkutuyor. Çok cesursunuz! Ben olsam asla dokunmazdım." diyen bir yorumcunun da gösterdiği gibi, diğer insanlar görüntüler karşısında son derece paniğe kapıldı.

KANIT ARAMAYA DEVAM EDİYOR

Edu, yeni, kutulanmış arkadaşının gerçek hikayesini öğrenmek amacıyla "kanıt aramaya devam etmek" için mağaraya geri döndü. Geçen yıl Mexico City'de iki uzaylı cesedi gösterildiğinde de benzer dehşet verici bulgular elde edilmiş ve tüm dünyadaki komplo meraklılarını heyecanlandırmıştı.

Peru'nun Cusco kentinde keşfedilen minik "insan olmayan" leşler, UFO'larla ilgili bir kongre oturumunda pencereli kutular içinde gösterildi. Nazca mumyaları olarak adlandırılan bu mumyaların bin yıldan daha eski olduğu ve nadir metaller içerdiği düşünülüyor.