Orta Amerika ülkesinden yabancı çalışanlara 'ücretsiz vatandaşlık'
Orta Amerika ülkesi El Salvador, yüksek vasıflı yabancı çalışanlar için kolları sıvadı. Beş bin 'ücretsiz pasaport' bilim insanı, mühendis, doktor gibi yabancı çalışanlara verilecek.
El Salvador, ülkeye yabancı yatırımcı çekerek ekonomiyi canlandırmak için harekete geçti. Orta Amerika ülkesinin Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.
El Salvador lideri Bukele, X sosyal medya platformunda konuya ilişkin açıklamasında yabancı uyruklu bilim insanı, mühendis, doktor, sanatçı ve filozoflara yaklaşık 5 milyar dolara tekabül eden 5 bin "ücretsiz pasaport" verileceğini söyledi. Bu kişilerin aynı zamanda oy hakkı dahil tam vatandaşlık statüsü elde edeceğini belirtti.
HEM ÇALIŞAN HEM DE AİLESİ İÇİN VERGİ KALKACAK
Bukele, ayrıca pasaporta başvuran yüksek nitelikli çalışanların aileleri ve varlıklarının ülkeye taşınması için bu alandaki vergileri kaldıracakları bilgisini paylaşarak, bu programın El Salvador'un geleceğine büyük etkisi olacağını vurguladı.
Öte yandan El Salvador, ekonomiyi canlandırmak için 2021'de Bitcoin'i "yasal para birimi" olarak tanımış ve resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.