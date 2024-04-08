Orta Amerika ülkesinden yabancı çalışanlara 'ücretsiz vatandaşlık'

08 Nisan 2024 11:52 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 12:05

Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü

Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü

El Salvador, ülkeye yabancı yatırımcı çekerek ekonomiyi canlandırmak için harekete geçti. Orta Amerika ülkesinin Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

El Salvador lideri Bukele, X sosyal medya platformunda konuya ilişkin açıklamasında yabancı uyruklu bilim insanı, mühendis, doktor, sanatçı ve filozoflara yaklaşık 5 milyar dolara tekabül eden 5 bin "ücretsiz pasaport" verileceğini söyledi. Bu kişilerin aynı zamanda oy hakkı dahil tam vatandaşlık statüsü elde edeceğini belirtti.

HEM ÇALIŞAN HEM DE AİLESİ İÇİN VERGİ KALKACAK

Bukele, ayrıca pasaporta başvuran yüksek nitelikli çalışanların aileleri ve varlıklarının ülkeye taşınması için bu alandaki vergileri kaldıracakları bilgisini paylaşarak, bu programın El Salvador'un geleceğine büyük etkisi olacağını vurguladı.

Öte yandan El Salvador, ekonomiyi canlandırmak için 2021'de Bitcoin'i "yasal para birimi" olarak tanımış ve resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.