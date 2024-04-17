Otelde korkunç olay! Biri kendi kanında boğuldu biri yaralı bulundu

17 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:08

Evin çatısına düşüp zemini de delen nesnenin ne olduğu ortaya çıktı

Evin çatısına düşüp zemini de delen nesnenin ne olduğu ortaya çıktı

Meksika'nın Cancun şehrinde bulunan bir otelde İngiliz bir adam resmen kendi kanında boğulmuş olarak ölü bulundu. İngiliz adamın eşi ise her iki kolunda da birden fazla derin kesikle yanında yatarken bulundu. Otelde inceleme yapan dedektifler, İngiliz adamın bacaklarının arasında kırık bir şişeyle bulunduğunu belirttiler, turistlerin kimliklerini ise paylaşmadılar.

''KENDİ KANINDA BOĞULMUŞ''

Yetkililer yaşanan korkunç olaya dair "Turist, kaldığı odadaki küvetin içinde derin kesiklerle bulundu. Kan kaybı yaşadığını ve hatta kendi kanında boğulduğunu varsayıyoruz. Küvet kan havuzuna dönmüştü" ifadelerini kullandılar.

Yaralı eş, hızla hastaneye kaldırılırken, kadının bilinmeyen bir maddenin etkisi altında olduğunun tahmin edildiği söylendi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÖN PLANDA

Savcılar, soruşturmanın halen sürdüğünü ancak şu anda olayı, yalnızca kocanın kendi canına kıymasıyla sonuçlanan olası bir intihar eylemi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Quintana Roo'daki Başsavcılık sözcüsü şunları söyledi:

''Benito Juarez belediyesindeki bir otelde yabancı bir turistin öldüğü haberlerinin alınmasının ardından, ne olduğunu açıklığa kavuşturmak için bir soruşturma başlatıldı. İlk incelemeler, bu trajik olayın, iki kişinin hayatına son vermek niyetinde olduğu olası bir intihar olduğuna işaret ediyor ancak soruşturmamız devam ediyor.''