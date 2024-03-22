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Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 11:24 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:29

Otlak sorunu çobanlarla çiftçileri karşı karşıya getirdi: 42 ölü

Çad'da otlak sorunu yine çobanlar ve çiftçileri karşı karşıya getirdi. Gerginlik çatışmaya dönüştü, en az 42 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Otlak sorunu çobanlarla çiftçileri karşı karşıya getirdi: 42 ölü

Çad'ın doğusundaki Tileguey bölgesinde otlak sorunu gerginliği şiddetli çatışmaya dönüştü. Çobanlar ve çiftçiler karşı karşıya geldi. Çad hükümeti, çatışmalarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

ÇATIŞMALAR 3 GÜN SÜRDÜ

Pazar günü başlayan çatışmaların aralıklarla çarşambaya kadar sürdüğü aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin çatışmalara müdahale ettiği ve 175 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Otlak sorunu çobanlarla çiftçileri karşı karşıya getirdi: 42 ölü - 1. Resim

Afrika'nın bazı ülkelerinde, kuraklık ve iç göçe bağlı otlak sorunu nedeniyle çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşanabiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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