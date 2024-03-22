22 Mart 2024 11:24 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:29
Otlak sorunu çobanlarla çiftçileri karşı karşıya getirdi: 42 ölü
Çad'da otlak sorunu yine çobanlar ve çiftçileri karşı karşıya getirdi. Gerginlik çatışmaya dönüştü, en az 42 kişi hayatını kaybetti.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Çad'ın doğusundaki Tileguey bölgesinde otlak sorunu gerginliği şiddetli çatışmaya dönüştü. Çobanlar ve çiftçiler karşı karşıya geldi. Çad hükümeti, çatışmalarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
ÇATIŞMALAR 3 GÜN SÜRDÜ
Pazar günü başlayan çatışmaların aralıklarla çarşambaya kadar sürdüğü aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin çatışmalara müdahale ettiği ve 175 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Afrika'nın bazı ülkelerinde, kuraklık ve iç göçe bağlı otlak sorunu nedeniyle çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşanabiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı