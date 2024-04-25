Otomattan kahve içti, hayatından oluyordu

25 Nisan 2024 15:33 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:34

Yolda görenler hayret etti: Ekipler peşine düştü, kimse elini bile süremedi! Anormal davranışlarının nedeni herkesi üzdü

Yolda görenler hayret etti: Ekipler peşine düştü, kimse elini bile süremedi! Anormal davranışlarının nedeni herkesi üzdü

Havaalanındaki otomattan kahve içtikten sonra karton bardağın içinin böceklerle dolu olduğunu fark eden bir kadın yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Bir havayolu şirketinde çalışan 21 yaşındaki kadın, Palma'nın, Mayorka yakınlarındaki Son Sant Joan havaalanındaki bir otomattan karton bardakta kahve satın aldı. Ancak içmeye başladığında kahvenin tuhaf bir tadı olduğunu fark etti ve daha detaylı incelediğinde, az önce bir yudum aldığı kahvenin içinde yüzen bir böcek sürüsü gördü.

Bunun üzerine anafilaktik şoka girdi. Bu da yüzünün şişmesine, yemek ve soluk borusunun kapanmasına ve nefes almakta zorlanmasına neden oldu. Ayrıca cildinde "çeşitli şişlikler" oluştu. Kadın apar topar hastaneye kaldırıldı ve dün taburcu edilmeden önce 36 saat yoğun bakımda kaldı.

AİLE, HAVAALANINI ŞİKAYET ETTİ

22 Nisan'da meydana gelen olayda, Palma'daki bir kliniğe götürülmeden önce havalimanı sağlık hizmetleri tarafından kadına adrenalinin yanı sıra başka ilaçlar da verildi. Ultima Hora'nın haberine göre kadının ailesi o tarihten bu yana havaalanı aleyhine Ulusal Polise şikayette bulundu.

Haber sitesi, ailenin, kahvede böcek bulunmasının halk sağlığına karşı işlenmiş olası bir suç ve taksirle yaralama olduğunu öne sürdüklerini dile getirdi. Aile, otomatın havalimanı personeli tarafından bakımının kötü yapıldığını iddia etti.