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21 Nisan 2024 15:53 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 15:58

Pakistan'da hedef yine gümrük görevlileri! Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var

Pakistan'da yeniden gümrük görevlileri hedef alındı. Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi, 2 gümrük görevlisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Pakistan&#039;da hedef yine gümrük görevlileri! Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın kuzeybatı sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 2 gümrük görevlisi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Bölge polisi, eyaletin Dera İsmail Han bölgesindeki kontrol noktasında gümrük görevlilerinin silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıda 2 gümrük görevlisinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirten polis, bölgeyi kordon altına aldıklarını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polis, saldırıyı henüz üstlenen olmadığı bilgisini paylaştı.

5 GÜMRÜK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Dera İsmail Han bölgesinde, 19 Nisan'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 5 gümrük görevlisi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'da hedef yine gümrük görevlileri! Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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