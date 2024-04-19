Pakistan'da Japonları taşıyan minibüse terör saldırı!

19 Nisan 2024 11:11 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:17

İsrail sadece İran'a saldırmadı! Hedefte başka ülkeler de vardı

İsrail sadece İran'a saldırmadı! Hedefte başka ülkeler de vardı

Pakistan'ın Karaçi kentinde, 5 Japon vatandaşının yolculuk ettiği minibüse intihar saldırısı düzenlendi. Pakistan polisi, yerel saatle 06.50'de Japonya vatandaşlarını taşıyan bir minibüse intihar saldırısı düzenleyen 2 teröristten birinin üzerindeki bombayı infilak ettirdiği, etrafa ateş açan diğerinin ise kendini patlatma girişiminden önce güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

JAPON VATANDAŞLARININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Saldırı sırasında minibüste bulunan 5 Japon vatandaşının durumunun iyi olduğu ve güvenli bir konuma yönlendirildikleri bildirildi.

Öte yandan, minibüsü takip eden koruma aracındaki 3 güvenlik görevlisinin saldırıya karşılık verirken yaralandığı ve ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

TERÖRİSTLERİN TAŞIDIĞI ÇANTADAN ÇIKANLAR

Olay yerinde teröristlerin taşıdığı ve içinde 6 el bombası, 3 şarjör ve 1 hafif makineli tüfek bulunan bir çanta ele geçirilirken, çevrede bulunan bazı araçların zarar gördüğü belirtildi.