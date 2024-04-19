Pakistan'da Japonları taşıyan minibüse terör saldırı!
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir minibüse intihar saldırısı düzenlendi. Minibüste 5 Japon vatandaşının olduğu belirtildi.
Pakistan'ın Karaçi kentinde, 5 Japon vatandaşının yolculuk ettiği minibüse intihar saldırısı düzenlendi. Pakistan polisi, yerel saatle 06.50'de Japonya vatandaşlarını taşıyan bir minibüse intihar saldırısı düzenleyen 2 teröristten birinin üzerindeki bombayı infilak ettirdiği, etrafa ateş açan diğerinin ise kendini patlatma girişiminden önce güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
JAPON VATANDAŞLARININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Saldırı sırasında minibüste bulunan 5 Japon vatandaşının durumunun iyi olduğu ve güvenli bir konuma yönlendirildikleri bildirildi.
Öte yandan, minibüsü takip eden koruma aracındaki 3 güvenlik görevlisinin saldırıya karşılık verirken yaralandığı ve ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
TERÖRİSTLERİN TAŞIDIĞI ÇANTADAN ÇIKANLAR
Olay yerinde teröristlerin taşıdığı ve içinde 6 el bombası, 3 şarjör ve 1 hafif makineli tüfek bulunan bir çanta ele geçirilirken, çevrede bulunan bazı araçların zarar gördüğü belirtildi.