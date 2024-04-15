15 Nisan 2024 05:16 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 05:17
Papua Yeni Gine bir deprem daha... Bu kez 6.5 ile sarsıldı
Geçtiğimiz günlerde 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Papua Yeni Gine bu sefer de 6.5 ile sarsıldı. Şu ana kadar can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6,5 şiddetinde bir deprem kaydettiğini duyurdu. Sarsıntının merkezi, Kimbe şehrinin yaklaşık 110 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.
Yaklaşık 49 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer almasıyla biliniyor.
Ülkede 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: TGRT Haber