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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 16:26 - Güncelleme : 21 Mart 2024 16:40

Parlamentodaki sözler Başbakan Meloni'yi bu hale soktu! Sosyal medya yıkıldı

İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin parlamentodaki halleri herkesin diline düştü. Muhalefet vekillerinin eleştirilerine maruz kalan başbakan ilginç tavırlarının ardından ceketiyle yüzünü kapattı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri

İtalya parlamentosunda muhalefetten Yeşil Avrupa Partisinin vekili Bonelli söz aldığı sırada hararetli tartışma baş gösterdi. İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin konuşması sırasında kürsüden milletvekillerine ''Erkek çocuklar'' diye seslenmesi gerginliği zirveye taşıdı. 

Başbakan Meloni'yi ağır sözlerle eleştiri yağmuruna tutan muhalif vekil Bonelli, "Bana o rahatsız edici bakışla bakmayın. Hatalar olur, ona gülümseyerek söylüyorum, bize hep bunu sorduğu için biraz ironi yapıyorum" ifadeleriyle Meloni neye uğradığını şaşırdı.

Parlamentodaki sözler Başbakan Meloni'yi bu hale soktu! Sosyal medya yıkıldı - 1. Resim

BAŞBAKAN MELONİ'NİN İLGİNÇ TAVIRLARI

Milletvekili Bonelli'nin sözlerini kabul etmediğini söyleyen Başbakan Meloni'nin ilginç tavırları da bu anlarda gözlemlendi. Meloni, kollarını yana açarak tepkisini gösterirken bir anda ne yapacağını bilemeyip ceketiyle yüzünü kapattı. 

Parlamentodaki sözler Başbakan Meloni'yi bu hale soktu! Sosyal medya yıkıldı - 2. Resim

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Meloni'nin bu tuhaf tavırları kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce kişi tarafından izlendi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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