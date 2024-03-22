Pasifik Ateş Çemberi bölgesi beşik gibi! Peş peşe şiddetli depremler
Endonezya'nın Cava Adası'nda sabah saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 6,5 büyüklüğünde de deprem meydana geldi. Pasifik Ateş Çemberi bölgesinde gerçekleşen depremlerde can kaybı bildirilmedi.
Endonezya'nın Cava Adası'nda meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ülke bir depremle daha sarsıldı. Son olarak Güneydoğu Asya ülkesinin Doğu Cava eyaletinin Tuban şehrinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Peş peşe şiddetli depremlerle sarsılan ülkede ilk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi bir hasar yok.
PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ BEŞİK GİBİ
Depremler bölgede geniş bir alanda hissedilirken tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya, dünyada sismik hareketlerin en yoğun olduğu Pasifik Ateş Çemberi bölgesinde yer alıyor.
CAVA ADASI'NDA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansının (BMKG) açıklamasında, sabah saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Doğu Cava eyaletinin Tuban şehrinin 132 kilometre kuzeyi olduğu belirtilmişti.
Açıklamada, 10 kilometre derinlikte oluşan depremde, can kaybı veya hasar olmadığı bildirilmişti.
TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.