Pasifik Ateş Çemberi bölgesi beşik gibi! Peş peşe şiddetli depremler

22 Mart 2024 14:06 - Güncelleme : 22 Mart 2024 14:12

Herkes Marmara'ya bakıyordu... Ünlü deprem uzmanı bir yeri daha işaret etti

Herkes Marmara'ya bakıyordu... Ünlü deprem uzmanı bir yeri daha işaret etti

Endonezya'nın Cava Adası'nda meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ülke bir depremle daha sarsıldı. Son olarak Güneydoğu Asya ülkesinin Doğu Cava eyaletinin Tuban şehrinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peş peşe şiddetli depremlerle sarsılan ülkede ilk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi bir hasar yok.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ BEŞİK GİBİ

Depremler bölgede geniş bir alanda hissedilirken tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya, dünyada sismik hareketlerin en yoğun olduğu Pasifik Ateş Çemberi bölgesinde yer alıyor.

CAVA ADASI'NDA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansının (BMKG) açıklamasında, sabah saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Doğu Cava eyaletinin Tuban şehrinin 132 kilometre kuzeyi olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte oluşan depremde, can kaybı veya hasar olmadığı bildirilmişti.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...