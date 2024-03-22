22 Mart 2024 15:41 - Güncelleme : 22 Mart 2024 16:07
Polonya'da 300 kiloluk bomba alarmı! Bölge tahliye edildi
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba yine Polonya'yı alarma geçirdi. Bu kez Gryzliny havaalanında 300 kiloluk 2 adet bomba bulundu, çevre tahliye edildi.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polonya'nın kuzeyindeki Olsztyn şehri yakınlarında yine bir 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar paniğe neden oldu. Bu kez küçük uçakların kullandığı Grzyliny havaalanında ortaya çıkan bombaların 300 kilogram olduğu tespit edildi. Eğer patlarsa 1,5 kilometre genişliğinde bir felakete neden olabilecek bombalar nedeniyle yakındaki bir köyde yaşayan 500 kişi tahliye edildi.
BOMBALAR ASKERİ POLİGONDA İMHA EDİLDİ
Polis, önlem olarak havaalanı yakınındaki tren yolu ile S51 numaralı ekspres yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.
Bölgedeki yetkililer, bombaların güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkarılmasının birkaç saati bulabileceğini belirtti. Güvenli şekilde çıkarılması planlanan bombaların daha sonra uzman ekiplerce askeri poligonda imha edileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı