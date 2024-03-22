Polonya'da 300 kiloluk bomba alarmı! Bölge tahliye edildi

22 Mart 2024 15:41 - Güncelleme : 22 Mart 2024 16:07

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Polonya'nın kuzeyindeki Olsztyn şehri yakınlarında yine bir 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar paniğe neden oldu. Bu kez küçük uçakların kullandığı Grzyliny havaalanında ortaya çıkan bombaların 300 kilogram olduğu tespit edildi. Eğer patlarsa 1,5 kilometre genişliğinde bir felakete neden olabilecek bombalar nedeniyle yakındaki bir köyde yaşayan 500 kişi tahliye edildi.

BOMBALAR ASKERİ POLİGONDA İMHA EDİLDİ

Polis, önlem olarak havaalanı yakınındaki tren yolu ile S51 numaralı ekspres yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Bölgedeki yetkililer, bombaların güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkarılmasının birkaç saati bulabileceğini belirtti. Güvenli şekilde çıkarılması planlanan bombaların daha sonra uzman ekiplerce askeri poligonda imha edileceği öğrenildi.