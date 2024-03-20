Putin bir Rus şehrini boşaltıyor! Tahliyeler başladı bile

20 Mart 2024 14:52 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:10

Ukrayna'nın son zamanlarda sıklıkla hedef aldığı Rus şehri Belgorod için Putin'den yeni karar çıktı. İki yılı aşkın savaşta atağa geçen Ukrayna'nın art arda Belgorod'a düzenlediği saldırılar, sınırdaki güvenliğin artırılmasına neden oldu.

Kremlin'de konuşma yapan Rus lider, Ukrayna'nın saldırılarına karşı yeni planlar yaptıklarını belirterek "Bu kolay bir iş değil ama yapacağız" dedi.

Belgorod Vailisi Viyaçeslav Gladko da şehirde bulunan 9 bin çocuğun tahliye edileceğini duyurdu. Gladko, tahliyelerin gün gün gerçekleşeceğini ilk tahliyenin ise bin 200 kişiyle sınırlı kalacağını ve 2 gün sonra gerçekleşeceğini söyledi.

Rus lider Vladimir Putin de daha önce Rusya-Ukrayna sınırında bir tampon bölge olması gerektiğini ifade etmişti.

''BATI'NIN TALİMATIYLA TERÖRİST EYLEMLER''

Öte yandan Putin, Batı’nın talimatıyla Ukrayna’nın terör yöntemlerine başvurduğunu söylemişti. Rus lider, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, Batı’nın Rusya'ya karşı saldırganlığı teşvik etmek de dahil olmak üzere çeşitli sınır ötesi radikal terörist gruplardan aktif olarak yararlandığını belirtti.

Devlet sınırlarının, özellikle de askeri operasyonların yapıldığı yerlerde bulunan bölgelerin güçlendirilmesi için çok şey yapıldığını aktaran Putin, Ukrayna’dan düzenli askeri birlikler ve yabancı paralı savaşçılardan oluşan birliklerin, Rusya topraklarına girme girişimlerinin başarısız olduğunu vurguladı.