Putin'den yeni kararname: Ukrayna ile savaşan Rus vatandaşlığını kapacak

04 Ocak 2024 17:48 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:51

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaşla ilgili her geçen gün yeni adımlar atan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni kararı dünya gündemine bomba gibi düştü. Putin imzaladığı kararnameyle, Ukrayna’daki savaşta Rusya ordusunda görev yapmak üzere sözleşme imzalayan yabancı uyrukluların ve ailelerinin Rus vatandaşlığı almasının önünü açtı.

YABANCILARA VATANDAŞLIK İMKANI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşta Rusya için savaşan yabancıların Rus vatandaşlığı alabilmesinin önünü açan bir kararname imzaladı. Kremlin Bilgi Portalı’nda yayınlanan kararnameye göre Ukrayna’ya karşı Rus ordusunda görev yapmak üzere sözleşme imzalayan yabancı uyruklular, Rus vatandaşlığı alabilecek.

ŞARTLARI BELLİ OLDU

Daha önce Rusya için Ukrayna savaşına katılan, ancak farklı nedenlerle görevlerinden ayrılan yabancı uyruklular da Rus vatandaşlığına başvurabilecek. Ancak Rusya için savaşanların orduda en az 1 yıl görev yapması şartı da koyuldu.

Kararnameye göre Rusya adına savaşan yabancı uyrukluların aileleri de Rus vatandaşlığına başvurabilecek. Rus vatandaşlığına başvuracak olan yabancı uyruklular ve ailelerinden parmak izi ve çeşitli sağlık raporları istenecek. Geçerli şartları taşıyanlar, onayın ardından Rus vatandaşlığı alabilecek.

Öte yandan Ukrayna'nın Kropyvnytskyi şehrinde bulunan bir sanayi tesisine, sabah saatlerinde Rus güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bölgede bulunan tesisde çok sayıda binanın hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.