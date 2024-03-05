Putin'in nükleer tehdidi Fransız lider Macron'a geri adım attırdı

05 Mart 2024 09:19 - Güncelleme : 05 Mart 2024 09:20

Rusya, tehlike olarak gördüğü Batılı devletlere nükleer tehdidinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşı için Kiev'e destek amaçlı asker gönderme teklifi ve Alman askerlerin Kırım'daki köprüyü yıkma planlarının sızmasıyla beraber gerilim daha da arttı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, artık düşman topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahip olduğunu ve kendi topraklarında vurulabileceklerini söylemedi, Macron geri adım attı.

Macron, Çek basınına verdiği röportajda yakın gelecekte Ukrayna'ya askeri personel gönderme planlarının olmadığını söyledi. Fransız lider, "Bu, yakın gelecekte Ukrayna'ya Fransız birlikleri göndermeyi düşündüğümüz anlamına gelmiyor, ancak bir tartışma başlattığımız ve özellikle Ukrayna topraklarında Ukrayna'yı desteklemek için yapılabilecek her şeyi düşündüğümüz anlamına geliyor." dedi.

PUTİN'İ ÇILDIRTAN SÖZLER

Macron, 26 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna'ya destek konferansının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın yenilgisinin Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Rusya bu savaşı kazanamayacak." demişti. Macron, Batılı ülkeler arasında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda fikir birliği olmadığını, ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün asker gönderme konusunda fikir birliği yoktu. Ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN'DEN NÜKLEER TEHDİT

Rusya lideri Putin ise, Rus parlamentosuna hitaben yaptığı yıllık konuşmasında, Rusya'nın artık düşman topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahip olduğunu ve Rusya'yı işgal etmeye çalışan herkesin İkinci Dünya Savaşı'ndakinden daha sert sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti.

Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını ve Ukrayna'da askeri avantaja sahip olduğunu ifade eden Putin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde nükleer çatışmanın çıkabileceğini belirtmişti.

Putin'in, "NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda nükleer silahları kullanırım" açıklamasının üzerinden henüz 24 saat geçmemişken, Rusya nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesini test etti. 12 bin kilometre menzile sahip olduğu öğrenilen füze, deneme atışını başarıyla tamamladı.